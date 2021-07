Michelle Hunziker e Ilary Blasi, vacanze tutte da ridere in Sardegna con Totti e Nicola Savino

Un gruppo affiatato e sempre pronto a scherzare quello in Costa Smeralda. Sempre pìù legate, le due conduttrici sono in vacanza insieme

Una vacanza tutta vip in Sardegna i vip per Ilary Blasi e Michelle Hunziker in barca insieme al largo dell’Isola di Mortorio in Costa Smeralda per un tuffo insieme a Nicola Savino, Francesco Totti e altri amici.

Risate, selfie, video social e persino una gara di tuffi con Capitan Francesco Totti e Nicola Savino incaricati di fare la telecoronaca e dare un voto alla performance delle due bionde. Il siparietto è esilarante, grazie al commento in sottofondo di Totti che definisce Michelle e Ilary ”vecchie”. Tutti ridono e si divertono, il panorama è fantastico e la compagnia è delle migliori. Dopo la cena romana di qualche settimana fa Michelle e Ilary si sono regalate delle vacanze insieme all’insegna della spensieratezza.

Eppure c’è chi sospetta che per la bionda romana, 40 anni e la collega svizzera, 44, ci sia un progettino di lavoro in vista…









Fonte: Gossip.it