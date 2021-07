Italia 1, stasera arriva “La fidanzata di papà”

Stasera, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “La fidanzata di papà”, commedia italiana del 2008 diretta da Enrico Oldoini con Massimo Boldi e Simona Ventura.

Massimo, da poco rimasto vedovo, è padre di due figli: Lara e Matteo; quest’ultimo studia a Miami. Lì, Matteo conosce Barbara e se ne innamora. In poco tempo, i due si fidanzano e lei rimane incinta. Il bambino della coppia nasce insolitamente nero, con gran stupore generale. Si verrà a sapere che non si tratta di nessun tradimento di Barbara, bensì di uno scherzo genetico. La madre di Barbara, Angela, è una manager in carriera divorziata da Nino. Tra i due futuri nonni, Massimo e Angela, scoppia la scintilla; ma Massimo è già impegnato con Luminosa rimasta in Italia.