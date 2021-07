Emma Marrone al mare in barca orgogliosa del suo bikini ‘imperfetto’

Emma Marrone al mare in barca è orgogliosa del suo bikini ‘imperfetto’. Nelle foto che posta sul social la cantante 36enne si fa vedere con indosso un due pezzi rosso che le sta d’incanto. Look totalmente naturale per la bionda, volto senza un filo di trucco e un corpo tonico e snello bagnato dall’acqua salata.

La salentina sta bene con se stessa e si sente grata alla vita che le regala serenità. Si è presa una pausa di qualche giorno dal suo tour che registra il tutto esaurito e si gode la vacanza in barca, sfoggia le sue curve senza paura di mostrarsi per quel che è.

E’ con l’inseparabile Francesca Savini e altri amici. Naviga a largo, si tuffa e prende la tintarella, mostrando pure i suoi tatuaggi più nascosti in due pezzi.

Emma, paladina del body positivity, sempre via social ai fan ha fatto sapere: “La perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso”. E ha aggiunto: “Ci sono persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro”. Lei cerca di farlo ogni giorno della sua esistenza.

