Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni condurranno l’Eurovision 2022?

Com’è noto, grazie alla vittoria dei Måneskin l’Eurovision Song Contest 2022 si terrà in Italia (ancora non si sa in quale città). E ora spuntano i nomi dei papabili conduttori.

O, almeno, di quelli su cui punterebbe la Rai. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, la tv di Stato avrebbe già intavolato una trattativa con Alessandro Cattelan, da poco “libero” da Sky e con in previsione un nuovo format su Netflix.

Accanto a lui, pare che la Rai voglia Chiara Ferragni, l’imprenditrice da 24 milioni di follower nota anche alla grande platea internazionale.

«Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini», si legge. Ma per ora, ovviamente, nessuna conferma (né smentita).

Alcuni sostengono che i dissapori tra Fedez e la Rai al Concertone del Primo Maggio non aiuterebbero, ma staremo a vedere. Al momento, tutti zitti e buoni…

rollingstone.it