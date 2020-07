Simona Ventura, nuovo programma Rai Due: novità su ritorno conduttrice

Si era già parlato delle nuove trasmissioni di Simona Ventura in Rai: a dare la notizia era stato il blog di Davide Maggio che aveva parlato di total brandend content, vale a dire di programmi realizzati prevalentemente da e per uno sponsor pubblicitario. Non sappiamo nulla sui contenuti di questi nuovi prodotti, così come non hanno ancora confermato ufficialmente la conduzione della Ventura; dubitiamo tuttavia che si tratti di notizie inattendibili, visto che l’approdo della conduttrice in Rai con nuovi programmi l’aveva anticipato Davide Maggio e l’ha confermato oggi Tvblog che ha aggiunto ulteriori indiscrezioni nella sua anteprima. Veniamo al dunque.

Al momento si parla di un solo programma per Rai Due che farà parte ovviamente dei palinsesti dell’autunno. Sebbene non sappiamo di cosa tratterà non rappresenta proprio il massimo dell’offerta per una conduttrice del calibro della Ventura, tra le più valide di sempre e meritevole senz’altro di trasmissioni che riescano davvero a valorizzarla. Ci chiediamo da tanto perché ciò ancora non sia avvenuto, e la differenza rispetto al trattamento riservatole da Mediaset pare abissale: non appena approdata al Biscione, a Simona furono proposti Selfie e il ruolo di narratrice in Temptation Island Vip; al momento però tutto resta ancora avvolto dal mistero, e non possiamo che dispiacercene perché non è raro trovare in trasmissioni più rilevanti conduttori e conduttrici che non sono minimamente paragonabili a lei. Ma veniamo alle indiscrezioni di Tvblog.

Pare che il nuovo programma di Simona Ventura andrà in onda sabato e domenica mattina, quindi nello spazio che fino a qualche tempo fa l’azienda aveva riservato a Mezzogiorno in famiglia, programma di Guardì che – come i più informati sapranno senz’altro – Freccero decise di cancellare dopo oltre vent’anni di messa in onda. Non sappiamo nulla sulla nuova trasmissione ma speriamo che andrà meglio del format La settimana Ventura che quest’anno i vertici non hanno riconfermato, peraltro dopo averne cancellato anche l’ultima parte a causa del Covid-19.





Mik, Gossipetv.com