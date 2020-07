Stasera andrà in onda, su Italia1, “Mrs. Doubtfire”

Se il mondo del babysitting da metà degli anni ‘60 non è stato più lo stesso con l’apparizione sul grande schermo di Julie Andrews nei panni della tata perfetta Mary Poppins, a cambiare le carte in tavola è arrivato 30 anni dopo Robin Williams, indimenticabile “mammo” pasticcione in “Mrs. Doubtfire”, in onda stasera.

Diretto da Chris Columbus, reduce dai successi dei primi due episodi del cult “Mamma ho perso l’aereo”, la pellicola racconta le peripezie di Daniel Hillard (Robin Williams), papà di tre figli alle prese con un doloroso divorzio e che, pur di stare accanto a loro, si traveste nell’anziana tata tuttofare “Mrs. Doubtfire”.

Con oltre 441 milioni di dollari d’incasso, il film si è rivelato secondo maggior successo del 1993, dietro solo al kolossal “Jurassic Park” , ottenendo anche un Oscar per miglior trucco, a onore delle ben quattro ore e mezza di make up affrontate ogni giorno da Williams per trasformarsi nella simpatica vecchina Mrs. Doubtfire.

Proprio come la collega Mary Poppins, anche il personaggio di Mrs Doubtfire prende spunto da un libro per l’infanzia, “Madame Doubtfire”, pubblicato nel 1987 dalla scrittrice inglese Anne Fine.