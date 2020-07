Jessica Simpson compie 40 anni e si infila nei jeans di 14 anni fa: dimagrita di 50 chili dall’ultima gravidanza

La cantante aveva raggiunto i quasi 110 chili durante lʼultima gravidanza

Jessica Simpson compie 40 anni e festeggia mostrando i quasi 50 chili persi nell’ultimo anno. A conferma dell’incredibile dimagrimento la cantante e attrice pubblica uno scatto in cui indossa un paio di jeans di ben 14 anni fa. Durante l’ultima gravidanza era arrivata a pesare quasi 110 chili: “Ho tenuto questi jeans “True Religion” nel mio armadio per 14 anni (non sto esagerando!)”, scrive l’ex popstar: “Ho pensato che, dato che sono nelle ultime ore dei miei 30 anni, volevo dar loro un altro tentativo, e ciao 40, è così bello conoscervi…”.

Dopo la nascita del terzogenito, Birdie, che ora ha 15 mesi, Jessica era arrivata a sfiorare i 110 chili e si si era così affidata ad un programma di dimagrimento del suo dietolgo Harley Pasternak, che le ha permesso, attraverso un lavoro costante durato oltre sei mesi, di scendere a 45 chili.

Ma il problema die chili di troppo non è legato solo alla gravidanza. Nel libro autobiografico pubblicato lo scorso anno “Open Book”, Jessica ricorda che a soli 17 anni ha cominciato a prendere pastiglie per dimagrire: la sua casa discografica le aveva richiesto espressamente di perdere peso ad ogni costo e quei 6 o 7 kg di troppo erano finiti per diventare un’ossessione per lei al punto che non ha mai smesso di farne uso di quelle pastiglie per 20 anni.

L’ex popstar va fiera dei risultati raggiunti e in più occasioni ha voluto mostrare la sua silhouette e la forma ritrovata condividendo scatti sui social. Per i suoi 40 anni ne ha pubblicati alcuni in cui le sue curve in bikini sembrano essere tornate a quelle da modella degli anni 2000, quando Jessica era una vera e propria sex symbol del modo musicale.

Nata ad Abilene, in Texas, il 10 luglio del 1980 Jessica Simpson ha anche festeggiato pochi giorni fa il sesto anniversario di matrimonio con il marito Eric Johnson. La coppia ha tre figli: Maxwell, otto, Ace, sette e Birdie, 15 mesi.

Oggi Jessica, tornata in forma, è felice e soddisfatta della sua famiglia, della sua vita e della sua forma fisica.

