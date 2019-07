Stasera andrà, su Rai2, l’ultima puntata di “Un’estate fa”

Termina stasera, in prima serata su Rai2, il viaggio musicale attraverso i tormentoni estivi, con l’inedita coppia di conduttori composta da Diana Del Bufalo e Pupo.

La settimana scorsa, a bordo di una decappottabile d’epoca, hanno ripercorso i successi musicali estivi degli anni ’60 e ’70, attraverso interviste a cantanti, artisti e testimoni e materiale di repertorio, concedendosi, però, anche, dei momenti canori originali. Nella seconda e ultima puntata, in onda domani, giovedì 11 luglio, alle 21.20 su Rai2, si viaggerà nella musica degli Anni Novanta e del secondo millennio, ricordando “tormentoni” del calibro di “Dammi tre parole”, “La Flaca” e “Despacito”, le hit di Gianna Nannini, 883, Alanis Morissette, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Loredana Bertè, J-ax, Irama, The Giornalisti, Takagi E Ketra, Baby K, Emis Killa, Fedez, Jannifer Lopez, Pitbull, Lady Gaga, Paola e Chiara, Valeria Rossi, Ricky Martin. E poi le interviste ai protagonisti di quelle estati, come Piotta, Frankie Hi Nrg, Jocelyn, The Pills, Andrea Delogu, Eleonora Daniele, 2black, Simona Ventura, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e tanti altri.