Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sponsorizzano i prodotti hot

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie vip più innamorate e disinibite.

Si amano e si divertono senza nascondersi, lontani dai pregiudizi e dai falsi moralismi. Ne hanno dato una prova lampante a Capri, quando durante la registrazione di un video per una storia di Instagram, Ignazio Moser ha inquadrato un sex toy posato su un tavolino. Gaffe involontaria o no, la coppia ha voluto gridare al mondo la sua intesa sessuale anche in questo modo.

Interrogati sulla questione dal settimanale Chi qualche settimana fa, i due non si sono nascosti e hanno parlato liberamente di quell’accaduto. Ignazio Moser ha ammesso che “non c’è niente di male. Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paura del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri.” Gli ha fatto eco Cecilia, che ha dichiarato: “Non siamo i primi nè gli ultimi. Io e il mio compagno usiamo sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria.”

Dopo questa loro prestazione e dopo aver dimostrato apertura mentale e disinibizione, i due sono diventati testimonial di un noto brand di prodotti per il benessere e il piacere sessuale. Hanno preso parte alla festa organizzata a Milano per i 90 della Durex e si sono divertiti a raccontare l’evento attraverso i gadet promozionati dall’azienda durante la serata. Nelle loro storie non sono mancati i commenti piccanti e divertiti, anche sulle misure di Ignazio, che si è prestato allo scherzo. Come ha detto lo stesso Moser nell’intervista al Chi in risposta alle polemiche suscitate dal famoso video di Capri: “Sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”

Francesca Galici, Ilgiornale.it