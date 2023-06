Una sorpresa incredibile per Adelaide De Martino in occasione del suo 29º compleanno

Adelaide De Martino, sorella incinta di Stefano De Martino, è rimasta completamente spiazzata dagli amici con una sorpresa straordinaria. Il compagno Diego Di Domenico, organizzatore di eventi con la sua agenzia e futuro padre del loro bambino, le ha riservato un regalo totalmente inaspettato: una festa superlativa per festeggiare i suoi 29 anni, che cade proprio oggi, 8 giugno.

Adelaide è arrivata al Tefra Club di Torre Annunziata, la sua città, bendata. Nel locale, allestito all’aperto, c’erano moltissime persone ad aspettarla. La location era meravigliosa e l’allestimento da sogno per un evento spettacolare.

Quando Diego le ha tolto la benda dagli occhi, Adelaide è rimasta a bocca aperta. Tutti gli ospiti hanno applaudito mentre gridavano all’unisono: “Sorpresa!”. Stefano e Belen non erano presenti, ma c’era il fratello minore, Davide De Martino, un giovane pugile. Adelaide, indossando un elegante completo color crema che metteva in risalto il pancione della gravidanza, finalmente poteva vedere e godersi la festa organizzata appositamente per lei da Di Domenico.

La festa era grandiosa, con quattro torte e cupcake per brindare a mezzanotte. Ogni dettaglio era dedicato ad Adelaide, con fiori, cuscini e dolci deliziosi. Si ballava e si cantava con musica dal vivo, grazie alla presenza degli artisti Andrea Sannino ed Ermino Sinni, molto conosciuti anche per le loro partecipazioni a popolari programmi televisivi.

A mezzanotte, dopo aver spento le candeline, è stato un momento suggestivo e straordinario. Adelaide si trovava di fronte a una moltitudine di torte, non solo una. Ha scambiato baci e abbracci con l’uomo che le ha regalato un sogno: una serata indimenticabile. Per concludere in grande stile, sono stati organizzati anche spettacolari fuochi d’artificio, trasformando la festa in un evento da mille e una notte.