Sabrina Ghio celebra il primo compleanno della figlia Mia in grande stile

Sabrina Ghio è piena di gioia mentre festeggia il primo compleanno di sua figlia Mia il 7 giugno. Insieme al marito Carlo Nigri, con cui ha celebrato due matrimoni in Puglia lo scorso anno a distanza di pochi giorni, e alla primogenita Penelope di 9 anni, avuta dal suo ex Federico Manzolli, organizza una festa spettacolare. La 37enne condivide le foto del party speciale sui social e racconta l’evento.

“Tesoro mio, non potremmo mai regalarti qualcosa di così straordinario come quello che tu ci hai donato per un anno… Ci hai completati entrando nella nostra famiglia. Buon primo compleanno!”, scrive Ghio. Nei foto, Mia è in braccio ai suoi genitori, quasi sorpresa di tutto il meraviglioso allestimento presente sul tavolo.

Nel salone di casa, l’ex ballerina di Amici ha allestito una tavola con cupcake, macarons e dolcetti in pasta di zucchero, tutti nei toni tenui del rosa e del bianco. Alcuni di essi recano la scritta “one”, che significa “uno” in inglese. Anche la torta è rosa e con un delizioso ripieno di cioccolato.

La piccola indossa un grazioso abitino a maniche corte con sfondo bianco, decorato con tanti piccoli fiori rosa. Sui suoi capelli ancora corti, tiene un fermaglio a forma di stella. Mia è arrivata nella vita di Sabrina come un desiderio forte. Prima della sua nascita, Ghio ha affrontato tre aborti spontanei in pochi mesi tra agosto 2020 e aprile 2021.

“Ci hai completati entrando nella nostra famiglia”, scrive la 37enne. “È stato il periodo più difficile della mia vita”, ha confessato nel novembre 2022, raccontando il suo calvario. “Non è facile parlare di quel periodo, degli aborti, delle operazioni e delle sfide legate al mio gruppo sanguigno…”, aveva aggiunto. Fortunatamente, ora la piccola è con lei e la sua meravigliosa famiglia, circondata dall’amore.