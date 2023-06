Pierpaolo Pretelli e Giulia Accardi: un incontro casuale nel bagno?

Pierpaolo Pretelli, noto personaggio televisivo, si è trovato recentemente al centro di voci e speculazioni sulla sua vita privata. Dopo le indiscrezioni su una possibile crisi con la sua compagna Giulia Salemi, i fan sembrano pronti a cogliere ogni occasione per coinvolgerlo in situazioni ambigue. Un episodio che ha alimentato il gossip è stata una foto condivisa da Giulia Accardi, modella e influencer, durante la loro permanenza a Formentera. Nell’immagine, successivamente rimossa, si poteva vedere un uomo di spalle in un bagno, mentre Giulia posava accanto a lui. I fan, analizzando ogni dettaglio, hanno immediatamente collegato l’identità del misterioso uomo a Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, l’affermazione è stata prontamente smentita da entrambi i protagonisti.

La foto condivisa da Giulia Accardi che ha scatenato il gossip mostrava un uomo di spalle in bagno

Una foto pubblicata da Giulia Accardi sulle sue storie social ha generato un grande clamore mediatico. Nell’immagine, che è stata successivamente eliminata, si poteva osservare un uomo di spalle di fronte a un water, all’interno di un bagno senza porta. Accanto a lui, l’influencer Giulia Accardi posava per l’istantanea. I fan dei Prelemi, il nome dato al presunto flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sono stati rapiti dalla curiosità e hanno subito concluso che l’uomo misterioso fosse proprio Pretelli. Il principale indizio era l’abbigliamento, identico a quello indossato da Pierpaolo durante una cena di gruppo.

Il commento di Pierpaolo Pretelli e la sua immediata smentita

Pierpaolo Pretelli, messo di fronte alla foto che lo coinvolgeva, ha prontamente negato di essere lui l’uomo ritratto: “Mi dispiace deludervi, bellissimi, ma non sono io. Maledizione a voi. E comunque, io vado in bagno con la porta chiusa”. La modella Giulia Accardi ha anche voluto intervenire sulla questione tramite una storia su Instagram, sottolineando che la persona nell’immagine non era l’uomo di cui tutti parlavano. Ha puntualizzato che lei e Pierpaolo non si conoscono, non hanno mai avuto un’interazione e si trovavano semplicemente nello stesso gruppo di amici. Infine, Pretelli ha pubblicato un tweet sibillino: “Mood di oggi selezionato. Maledizione a voi”.

L’insistenza di Giulia Accardi sulla presenza di Pretelli nel bagno

Successivamente, l’account Instagram PipolGossip ha condiviso una chat privata con Giulia Accardi, senza mostrare i messaggi. Tuttavia, la didascalia del post lasciava intendere che la modella confermasse la presenza di Pretelli nel bagno, sottolineando che si trattava di un incontro casuale e che nessuno aveva insinuato altro. Nonostante le smentite precedenti, sembrerebbe che Accardi abbia ritrattato le sue affermazioni e ammesso che Pretelli fosse effettivamente nella foto, ma solo per caso.

La vicenda continua ad essere oggetto di speculazioni e curiosità, e l’evolversi della situazione potrebbe svelare ulteriori dettagli sulla natura di questo incontro apparentemente casuale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Accardi.