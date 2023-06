“Mi sale l’ansia”: Alena Seredova tesa a pochi giorni dal matrimonio

Alena Seredova, la celebre modella ceca, si trova attualmente a Napoli per motivi di lavoro, ma sente l’ansia crescere a pochi giorni dal suo imminente matrimonio con Alessandro Nasi, da cui ha avuto la sua terzogenita Vivienne Charlotte, di tre anni. La coppia si dirà “sì” sabato 17 giugno a Noto, in Sicilia, in una romantica cerimonia adornata dai fiori d’arancio. Tuttavia, Alena comincia a sentire la pressione aumentare in vista dell’evento. Nonostante si trovi lontana dalla sua residenza a Torino, dove vive con la sua famiglia, la modella pensava che stare a Napoli la tranquillizzasse, ma nelle sue storie su social media confessa: “Mi sale l’ansia”.

“Mi immaginavo questi ultimi giorni prima del matrimonio in modo diverso… Pensavo di potermi rilassare a casa con i ragazzi e con il mio futuro marito, con Ale. E invece mi trovo qui a Napoli e l’ansia sta aumentando, ovviamente. Tutti sono a Torino, David ha un esame di terza media lunedì. Tutto è così preciso, preciso”, confida Alena Seredova, facendo riferimento a David Lee, suo secondo figlio avuto dall’ex marito Gigi Buffon, di tredici anni. Alena è anche madre di Louis Thomas, quindicenne, il suo primogenito avuto dal noto calciatore.

Nonostante l’ansia, Alena è felice di sposarsi con il 49enne Alessandro Nasi, con cui convive già da tre anni. La coppia ha scelto di celebrare le loro nozze nello stesso luogo in cui si sono uniti in matrimonio i famosi influencer Chiara Ferragni e Fedez, ovvero a Noto. Recentemente, Alena ha svelato a Oggi alcuni dettagli sul loro matrimonio: “Firmeremo i documenti in Comune, ma la cerimonia si svolgerà all’aperto, in una tenuta che non conosco ancora. La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, mentre per Alessandro non ho ancora deciso. Ci saranno circa un centinaio di invitati”.

La scelta di Noto come luogo del matrimonio è stata ben ponderata dalla coppia: “Abbiamo scelto Noto perché né io né Alessandro ci siamo mai stati e amiamo immergerci in ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che ha organizzato anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci ha proposto una decina di location. Tuttavia, questo luogo meraviglioso, in cui festeggeremo con le persone che amiamo, ci offre l’elemento sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”.