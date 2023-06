Can Yaman smentisce i gossip sulle presunte nuove fidanzate: ‘Quando ne avevo trovata una, l’avete rovinata’

L’attore turco Can Yaman ha deciso di parlare apertamente ai suoi fan su Instagram, esprimendo la sua frustrazione riguardo ai continui gossip sulla sua vita privata. Yaman ha specificato di non avere attualmente alcuna fidanzata e ha accusato i media di inventare storie false. In particolare, ha menzionato un’esperienza passata in cui aveva effettivamente trovato una compagna, ma il bombardamento di teorie sul fatto che fosse una relazione fittizia l’aveva rovinata. Il riferimento potrebbe essere rivolto a Diletta Leotta, con cui si è ipotizzato avesse avuto una relazione.

Lo sfogo di Can Yaman

Can Yaman ha condiviso una storia su Instagram per respingere i continui gossip sulle sue presunte fidanzate. Ha definito ridicole le voci inventate e ha sottolineato che se avesse avuto una compagna, l’avrebbe reso pubblico da solo. Ha espresso la sua frustrazione riguardo al fatto che, nonostante si sia allontanato dal mondo del gossip, vengano create relazioni fittizie e fatte passare per reali. Ha invitato i suoi fan a concentrarsi sulle cose positive che sta facendo ultimamente anziché sulle sciocchezze inventate. Ha ringraziato coloro che credono solo a ciò che lui dice anziché ai gossip che circolano su di lui.

I gossip su Can Yaman dopo Diletta Leotta

Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta nel 2021, Can Yaman è stato oggetto di numerosi rumors che lo accostavano a diverse personalità dello spettacolo italiano. Prima si parlava di una possibile relazione con Francesca Chillemi, sua co-protagonista nella serie “Viola come il mare”, successivamente con Francesca De Fe. L’ultimo gossip lo coinvolgeva con Giorgia Colombo, una donna che, secondo Dagospia, non è nel mondo dello spettacolo ma è molto seguita sui social. Tuttavia, tutte queste voci sono state smentite direttamente dall’attore.

Can Yaman ha promesso che sarà lui stesso a condividere eventuali dettagli sulla sua vita privata quando riterrà opportuno.