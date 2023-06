Aurora Ramazzotti al suo primo red carpet dopo il parto

Aurora Ramazzotti, figlia della famosa cantante italiana e presentatrice televisiva, fa la sua prima apparizione sul red carpet dopo la nascita del figlio Cesare avvenuta lo scorso 30 marzo. Insieme al suo compagno Goffredo Cerza, la giovane coppia si concede una serata a due durante il party di lancio del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, intitolato “La discoteca italiana”.

L’evento si tiene nella suggestiva Terrazza Martini, che offre una splendida vista sulla città di Milano. Aurora appare raggiante e indossa un look elegante e alla moda: una camicia bianca con ampio collo e maniche a sbuffo, abbinata a un morbido abito sottoveste in seta nera. Ai piedi, sfoggia un paio di stivali texani neri, mentre la sua borsa a tracolla, impreziosita da borchie, è di colore bianco. I suoi lunghi capelli sono lisci e pettinati con una riga centrale. Accanto a lei, Goffredo Cerza opta per un abbigliamento casual, indossando una camicia di denim azzurro e pantaloni color panna.

Durante la serata, Aurora si diverte e gode appieno dell’evento. Questa volta, il suo look non mette in risalto il suo seno prosperoso, che è stato uno dei cambiamenti evidenti durante la gravidanza. Nonostante avesse confessato di non apprezzare inizialmente l’aumento di volume del suo décolleté durante la gestazione, adesso ne è orgogliosa. Tuttavia, consapevole che questa fase non durerà a lungo, essendo cessata l’allattamento del piccolo Cesare (ha esaurito il latte materno), sa che tornerà alle dimensioni precedenti, a meno che non decida di fare qualche intervento estetico.

L’uscita sul red carpet rappresenta un momento speciale per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che sono entusiasti di condividere questa esperienza insieme, dopo essere diventati genitori. La coppia appare felice e complice, lasciando momentaneamente il neonato a casa per godersi un po’ di tempo per loro stessi e per partecipare a un evento di spicco nella scena musicale italiana.