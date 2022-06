Domenica 12 giugno, in prima serata su Italia 1 va in onda il film “Una notte da leoni“, diretto da Todd Philips.



Doug Billings, Phil Wenneck, Stuart Price e Alan Garner sono un gruppo di amici in partenza per Las Vegas per celebrare l’addio al celibato di Doug. Partono a bordo di una Mercedes-Benz W111 decappottabile, di proprietà del futuro suocero di Doug che tiene alla macchina in modo maniacale, ma che la presta volentieri al futuro genero rassicurato dal fatto che Doug è un ragazzo assennato e rispettoso. Arrivati a Las Vegas, dopo aver preso una suite al Caesars Palace, brindano (con una bottiglia di Jägermeister) “alla notte che non dimenticheranno mai”. La mattina dopo, Stu, Alan e Phil si svegliano completamente disorientati: la suite è devastata; una gallina gira per la stanza; a Stu manca un dente; nel bagno si trova una tigre; nel ripostiglio c’è un neonato che piange e, soprattutto, non si sa dove sia finito Doug. Si organizzano per cercare di ricostruire, attraverso i pochi indizi che rintracciano, come hanno trascorso le ultime dodici ore, nella speranza di ritrovare l’amico.

Lo sapevate che:

– ha vinto un Golden Globe come miglior film commedia musicale;

– la colonna sonora comprende venti canzoni di svariati artisti, tra cui Phil Collins, Kanye West, The Donnas e Wolfmother;

– è uscito in Italia il 19 giugno del 2009;

– in tutto il mondo ha guadagnato al botteghino 467.500.000 dollari, a fronte di un budget di soli 35 milioni;

– è stato acclamato dalla critica in tutto il mondo, dimostrandosi uno dei film più apprezzati del 2009.

Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham.