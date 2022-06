“Una. Nessuna. Centomila”: il concerto evento a Campovolo contro la violenza di genere

Sul palco sette donne e artiste: Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Con loro sette colleghi

E’ tutto pronto per “Una.Nessuna. Centomila“, il più grande evento musicale di sempre controla violenza di genere. Il concerto si terrà sabato 11 giugno nell’RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Sul palco sette donne e artiste: Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Con loro sette colleghi: Caparezza, Brunori Sas, Diodato, Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez ed Eros Ramazzotti.

Il nome dell’eventoha un significato profondo: “Una” perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne; “Nessuna” perché nessuna donna deve più essere una vittima; “Centomila” è il numero delle voci che si potranno unire alle sette artiste durante il concerto.

Lo spettacolo è nato e pensato per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate. Nonostante due anni di rinvii a causa della pandemia, l’impegno delle sette cantanti a favore dei diritti e contro la violenza nei confronti delle donne è sempre stato costante. Non sono mancate, infatti, azioni importanti a sostegno della causa, tra cui le donazioni di 200mila euro a favore del centro antiviolenza “Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate” (CADMI) e alla Fondazione “Pangea Onlus” per il progetto “Emergenza Afghanistan”.

Le voci delle artiste e degli artisti si uniranno per questa speciale occasione: Caparezza canterà con Fiorella Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, i Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini ed Eros Ramazzotti con Laura Pausini.