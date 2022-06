Sabato 11 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda “Una folle passione“, film del 2014 diretto dalla regista premio Oscar Susanne Bier con protagonisti Bradley Cooper e Jennifer Lawrence.

Nel 1929 George Pemberton e la giovane moglie Serena si trasferiscono da Boston nelle montagne del North Carolina per dedicarsi al commercio di legname. In breve tempo costruiscono un piccolo impero e Serena dimostra di essere al pari del marito: entrambi non esitano a uccidere o sconfiggere tutti coloro che provano a mettere un freno alle loro ambizioni. Quando Serena resta incinta ma perde il bambino che aspetta scoprendo di non poterne avere altri, il suo amore per George diventa ossessivo e letale e si ripropone di uccidere Rachel, la giovane donna con cui George ha avuto un figlio prima del matrimonio, e di regolare a modo suo i conti in famiglia.

LO SAPEVATE CHE…

La pellicola si ispira al romanzo “Serena” dello scrittore e poeta statunitense Ron Rash.

Il film inizialmente doveva essere diretto da Darren Aronofsky e avere come protagonista Angelina Jolie.

Si tratta del terzo film, dopo “Il lato positivo” e “American Hustle – L’apparenza inganna”, a portare sul grande schermo la coppia formata dal Premio Oscar Jennifer Lawrence e dal plurinominato Bradley Cooper.

Le riprese si sono svolte interamente in in Repubblica Ceca.

CAST Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, David Dencik, Rhys Ifans, Ana Ularu