Domenica 12 giugno in prima serata su Canale 5 va in onda il film “Sergente Rex” con la regia di Gabriela Cowperthwaite.

Megan Leavey è una giovane marine dell’unità artificieri partita per il fronte in Iraq con il suo cane Rex. Il fortissimo legame tra Megan e Rex, addestrato per affrontare i combattimenti accanto a lei, permette ai due di portare a termine tantissime missioni salvando molte vite umane. Sono stati schierati a Fallujah nel 2005, poi a Ramadi nel 2006, dove sono stati entrambi feriti da un ordigno esplosivo. Quando entrambi restano feriti in seguito a una brutta esplosione, Megan è costretta a congedarsi e, Rex rischia di essere soppresso. Tornata alla vita da civile, la coraggiosa caporale, farà di tutto per riunirsi all’animale. Inizierà una vera e propria campagna di sensibilizzazione e, grazie alla sua perseveranza, riuscirà infine ad adottarlo.

Lo sapevate che:

– la protagonista Kate Mara ha interpretato il ruolo della giornalista Zoe Barnes in “House of Cards”;

– il pastore tedesco che interpreta Rex è alla sua prima esperienza da attore.

Cast: Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton.