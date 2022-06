Marco Mengoni ha annunciato su TikTok gli special guest del suo concerto all’Olimpico

Manca sempre meno all’inizio del Marco Negli Stadi 2022, il mini-tour estivo di Marco Mengoni nei più grandi e suggestivi stadi italiani. Nel frattempo, il cantautore di Ronciglione ha scelto di ingannare l’attesa annunciando su TikTok i primi due ospiti speciali del concerto romano allo Stadio Olimpico. Con lui sul palco anche Madame e Gazzelle

È con un video pubblicato sul suo profilo TikTok ufficiale, giovedì 9 giugno, che Marco Mengoni ha svelato qualche indiscrezione in più sull’atteso ultimo concerto del suo tour estivo negli stadi italiani, che farà tappa anche a Roma, allo Stadio Olimpico, mercoledì 22 giugno. Il cantante, rigorosamente dal dietro le quinte del ricco spettacolo di #MarcoNegliStadi, ha reso noti i nomi dei due artisti che saranno con lui sul palco della Capitale. Si tratta della giovane Madame, con la quale ha duettato nella hit Mi Fiderò e di Gazzelle, co-firmatario del pezzo Il Meno Possibile, entrambi estratti dall’ultimo album di Mengoni, Materia (Terra), uscito il 3 dicembre 2021.

MARCO MENGONI ANNUNCIA CHI CANTERÀ CON LUI ALL’OLIMPICO DI ROMA

Camicia nera, canotta e pantaloncini, con tanto di occhiali da sole per le prove a cielo aperto sul magico palco allestito a Villa Manin prima di iniziare con le tappe del suo tour estivo. È questo l’outfit scelto da Marco Mengoni nel suo ultimo video pubblicato ieri, giovedì 9 giugno su TikTok, per raccontare a tutto il ricco pubblico di fan chi saranno i due ospiti speciali scelti per condividere con lui le emozioni del concerto romano del 22 giugno allo Stadio Olimpico, per il Marco Negli Stadi 2022. “Facciamo vedere tutte le persone che lavorano (nel backstage di Marco Negli Stadi 2022). Ma questo nostro incontro è per parlare di due ospiti”. Con Marco nella Capitale arriveranno infatti anche Madame e Gazzelle, per animare insieme il meraviglioso spettacolo e per esibirsi in Mi Fiderò e Il Meno Possibile, le due canzoni featuring del disco Materia (Terra) uscito il 3 dicembre 2021. Proprio il cantautore icona della nuova scena indie-pop Flavio Pardini, è entrato come protagonista a sorpresa della live di Mengoni, per la gioia di tutti i fan connessi e che da tempo non vedevano l’ora di riascoltare l’accoppiata vincente formata da Marco Mengoni e Gazzelle.

TUTTE LE DATE DEL MARCO NEGLI STADI 2022

Manca sempre meno all’atteso mini-tour estivo di Marco Mengoni nei più grandi stadi d’Italia. Gli appuntamenti sono tre e quasi già sold-out per meravigliosi concerti a cielo aperto che si terranno a Codroipo (Udine), il prossimo martedì 14 giugno in occasione della data zero al Parco di Villa Manin, per poi proseguire con lo spettacolo di domenica 19 giugno nella meravigliosa cornice dello Stadio San Siro di Milano. Quella con Madame e Gazzelle, in programma per mercoledì 22 giugno, sarà la grande festa finale del Marco Negli Stadi 2022 che per l’occasione si terrà in terrà per lui natale, allo Stadio Olimpico di Roma.