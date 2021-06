Live action de La Sirenetta Disney, arrivano le prime foto dalla Sardegna

Dopo una lunga attesa, ecco arrivare finalmente le prime foto La Sirenetta, il remake in live action del capolavoro animato Disney. E in queste anticipazioni possiamo anche esibire un po’ di orgoglio nazionale: perché le riprese sono in Italia, più precisamente tra le acque della Sardegna. Nelle immagini che trovate in basso è possibile vedere i protagonisti Halle Bailey e Jonah Hauer-King, che interpretano la sirena Ariel e il principe Eric.

La scena è quella del salvataggio di Eric

Se, come è accaduto per i precedenti remake di Casa Disney, si rispetterà in modo fedele la trama dell’originale (più che quella della fiaba di Andersen), è facile immaginare che la scena in questione sia quella in cui Ariel salva Eric dal naufragio della sua nave e lo trasporta a riva, dove lui sente la bellissima voce della sirenetta, di cui si innamora. Halle Bailey indossa già la coda da sirena ma la vediamo con una muta nella parte superiore del corpo, mentre il co-protagonista appare in maglietta e calzoncini, probabilmente perché si tratta di una prova della scena in questione.

Il cast de La sirenetta comprende anche Melissa McCarthy (Ursula) e Javier Bardem (Re Tritone), oltre ai doppiatori originali Daveed Diggs (Sebastian), Awkwafina (Scuttle) e Jacob Tremblay (Flounder). Il film manterrà la sua anima da musical: alle canzoni già note si sommeranno quattro brani in più scritti da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda. Sarà bellissimo vedere la Sardegna rappresentata in un blockbuster internazionale. Più precisamente, le riprese si tengono nella zona di Santa Teresa di Gallura. Disney ha scelto l’isola italiana perché nelle produzioni locali chiede il rispetto dei protocolli Green Set per ridurre l’impatto ambientale e offre importanti incentivi finanziari a chi sceglie di girare sul territorio.