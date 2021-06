Laetitia Casta premiata con l’Excellence Award a Locarno

L’attrice Laetitia Casta viene premiata con l’Excellence Award Davide Campari 2021, il riconoscimento del Locarno Film Festival a personalità artistiche che con il loro contributo hanno segnato il cinema contemporaneo. Mercoledì 4 agosto Casta sarà in Piazza Grande per la cerimonia di premiazione, mentre il giorno successivo incontrerà il pubblico. L’attrice ha selezionato due titoli dalla sua filmografia, che verranno proposti durante la manifestazione: Gainsbourg (Vie héroïque) (Gainsbourg: A Heroic Life, 2010) di Joann Sfar e L’homme fidèle (A Faithful Man, 2018) di Louis Garrel.

Laetitia Casta è stata a lungo legata al nostro paese prima per la lunga relazione con Stefano Accorsi con cui ha avuto due figli Atena e Orlando, poi grazie al cinema. Nel 2014 aveva girato con Giovanni Veronesi la commedia Una donna per amica e in quell’occasione aveva commentato una battuta del film che diceva L’Italia mette ansia sui sentimenti. “Io non mi sento certo una francese parigina ma sono di origine corsa e vi assicuro che sull’isola tutti sanno tutto di tutti e sono piuttosto vendicativi, ma quella battuta ho avuto piacere a pronunciarla” aveva detto. Ora è sposata con Louis Garrel e a marzo è diventata mamma del quarto figlio Azel, un nome ebraico che significa nobile.