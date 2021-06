Domani nuovo appuntamento con “Il Caffè di Raiuno”

Tra cultura, musica, libri, arte e attualità, domani alle 6 su Rai1 torna “Il Caffè di Raiuno”. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola la scrittrice Romana Petri, che presenterà il libro “La rappresentazione”, e Antonella Frontani, giornalista e conduttrice tv, in libreria con “Dopo la solitudine”. Ospite al “Caffè” anche l’imitatrice Gabriella Germani, volto storico dei programmi di Fiorello e, infine, in studio, Cristiana Ciacci, figlia dell’indimenticabile Little Tony con il suo libro “Mio padre Little Tony”: una confessione a cuore aperto per ricordare un mito della musica italiana.