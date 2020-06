Rai1, stasera torna “Che Dio ci aiuti”

Doppio appuntamento con la suora più famosa d’Italia, interpretata da Elena Sofia Ricci nella fiction di grande successo “Che Dio ci aiuti 5”, in onda alle 21.25 su Rai1, con un cast che vede la presenza di Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Columbu, la partecipazione di Valeria Fabrizi e la regia di Francesco Vicario.

Nel primo episodio dal titolo Il cuore in soffitta, Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo Nico conosce Maria, con la quale inizia una relazione, ma ha una brutta sorpresa quando scopre chi sia realmente. Azzurra intanto vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma cerca ogni scusa per rimandare mentre Gabriele dà a Valentina una speranza…

Nel secondo episodio intitolato Ultima occasione, Suor Angela scopre che Gabriele nasconde qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina. Nel frattempo, Nico porta avanti la sua relazione clandestina con Maria, ma Ginevra disapprova il loro rapporto “aperto”. Intanto Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele…