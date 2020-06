Netflix, il 3 luglio arriva l’ultima stagione de “Le ragazze del centralino”

È giunto il momento dei saluti. Ci hanno regalato momenti indimenticabili e ora sono pronte a lottare per il destino che hanno scelto. Usciranno di scena con cinque episodi conclusivi, il primo dei quali andrà in onda il prossimo 3 luglio.

Nella stagione finale la storia riprende sette mesi più tardi in una Spagna dominata dalla dittatura. Lidia è vittima della vendetta di Carmen in carcere, mentre Francisco e le sue amiche la cercano disperatamente. La loro storia ha indubbiamente rappresentato uno spartiacque per Netflix in Spagna. Contrassegnata dal motto “O tutti o nessuno”, questa vicenda di amicizia e impegno al femminile ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

I cinque episodi della stagione finale di Le ragazze del centralino, serie prodotta da Bambú producciones per Netflix con Blanca Suárez (Lidia), Nadia de Santiago (Marga), Ana Polvorosa (Óscar), Ana Fernández (Carlota), Denisse Peña (Sofía), Concha Velasco (Doña Carmen), Yon González (Francisco) e Nico Romero (Pablo), saranno disponibili sulla piattaforma in tutto il mondo.



