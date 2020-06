Fernanda Lessa, notte da incubo per colpa de Le Iene: il marito è un assassino dei servizi segreti? Luca Zocchi fa cadere in trappola la moglie che alla fine ha una crisi di pianto…

La brasiliana vive un thriller dal vivo con lei protagonista, vittima di uno scherzo pazzesco. La bella ex gieffina vip è spaventata, ha paura: il terrore si legge negli occhi

Fernanda Lessa è un’altra vittima de Le Iene. Alessandro di Sarno per lei organizza uno scherzo crudele con la complicità del marito. La brasiliana è la protagonista inconsapevole di un terribile thriller in cui Luca Zocchi si trasforma un un assassino dei servizi segreti.



“Lei è infognata di serie di spionaggio e polizieschi”, svela Luca a Le Iene. E aggiunge: “E’ cresciuta in una delle città più pericolose al mondo. Ed è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte. Non so dirti se si spaventa o se si gasa”. Così di Sarno decide di far diventare Fernanda Lessa attrice principale del film’ “Notte di sangue a Pino Torinese”.

Fernanda Lessa ci casca in pieno. Scopre che il marito ha lavorato per i servizi segreti ed è un assassino. Lui la rassicura: “Ne sono uscito”. La modella è preoccupata: “Tu vai in galera”. E’ preoccupata, crede che Luca le stia nascondendo qualcosa ed è così. Nel cuore della notte Zocchi esce di casa, la Lessa riceve una chiamata da un numero sconosciuto: non risponde. Il cellulare continua a suonare, così si alza, cerca il marito ma non lo trova. Fernanda Lessa comincia a chiamare ripetutamente Luca, improvvisamente sente un colpo di pistola esplodere fuori la sua abitazione. Spaventata chiede chi ci sia, intanto vede rientrare Zocchi in casa con un collega ferito. Impaurita, non sa che pesci prendere e impazzisce quando vede l’uomo che ama fuggire a notte fonda a bordo di un auto insieme a lei con un cadavere nel bagagliaio.

E’ tutto spaventoso, è convinta che il marito sia un pericoloso assassino. Poi, per fortuna, la burla le viene svelata. “Ma siete davvero degli stron*i. Poverino”, dice rivolgendosi al ‘finto morto’ che esce dal bagagliaio pimpante. L’attore, che ha finto di essere stato ferito da un colpo di pistola, cerca di farla sorridere. Fernanda è nel pieno di una crisi di pianto: “Ma che potevo fare io! Ti ho dato la giacca da golf di mio marito…”.

Fernanda alla fine si calma. Rivedendosi in tv poi sul social commenta: “Pensiero per la testa durante lo scherzo delle Iene: ok, ho la candeggina per cancellare le tracce; se ci fermano sarò processata per complicità nell’omicidio e occultamente di cadavere. Bye bye mie bambine”. Poi rivolge una domanda a tutti i suoi followers: “Peggio essere moglie di uno 007 o moglie di uno che fa finta di esserlo per prenderti per il cu*o su rete nazionale?”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it