Elton John: ex fidanzata lo contatta dopo 50 anni chiedendogli aiuto, il cantante le paga un intervento al ginocchio

La ex fidanzata contatta Elton John dopo 50 anni chiedendogli un aiuto economico e lui non esita un attimo. Una storia di generosità e di un amore andato quella tra il noto cantante inglese e Linda Hannon, ex di Elton che si trova in difficoltà economiche a causa del coronavirus.

La donna, che ha perso il suo lavoro a causa del covid, si sarebbe dovuta operare a un ginocchio. La sua condizione era ormai così grave da non permetterle di camminare, ma non aveva i soldi per pagare l’intervento, così ha deciso di scrivere al suo facoltoso ex, noto per la sua generosità. La domanda però è stata subito accolta ed Elton ha pagato la sua nuova protesi ridandole la possibilità di camminare.

I due si conobbero nel 1968 in un locale di Sheffield, città di circa mezzo milione di abitanti nella contea di South Yorkshire, e la loro storia durò due anni. Dopo 50 anni Linda si è fatta viva contattando lo staff del cantante, spiegando la sua situazione e raccontando molti dettagli della loro storia in modo da dimostrare che non era una truffatrice. Elton ha subito risposto e oggi lei lo ringrazia.

Ilmattino.it