David Beckham, l’uomo di campagna che fa impazzire «le ragazze»

Maglione verde e coppola alla «Peaky Blinders», l’ex calciatore ritratto dalla moglie Victoria durante un pomeriggio nei prati insieme ai suoi tre cani, Olive, Fig e Sage: «Family Time»

Beato tra «le ragazze». David Beckham è considerato universalmente un sex symbol e, stando all’ultima foto pubblicata dalla moglie Victoria, sembra che anche i cani di casa stravedano per lui. Nell’immagine social, infatti, l’ex calciatore appare seduto in mezzo ad un prato, maglione verde e coppola alla «Peaky Blinders», circondato dalle sue tre amiche a quattro zampe, ormai veri e propri membri della famiglia.

«Family time», scrive appunto la stilista. «Io, David e…le ragazze». Ossia Olive, Fig e Sage, tre Cocker Spaniel di colore diverso, approdati in casa Beckham in momenti differenti. La prima ad entrare è stata Olive, quella dal manto marrone scuro, ormai cinque anni fa; poi è stata la volta di Fig, completamente nera, nel settembre 2018; infine, alla vigilia dello scorso Natale, ecco Sage, col pelo marrone chiaro.

Non è dato sapere dove Vic abbia scattato la foto ma, presumibilmente, la coppia si trovava nei campi della loro proprietà di Cotswolds Hills, una zona collinare a nord-ovest di Londra. Entrambi amano la campagna e lì si sono «rifugiati» per trascorrere il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus. Una soluzione che, nonostante la quarantena, ha permesso alla famiglia Beckham lunghe passeggiate all’aria aperta.

Tra l’altro sia Victoria che David hanno festeggiato in quarantena il loro compleanno: prima l’ex Posh Spice, il 17 aprile, con un party online «a tutto volume», poi il marito, il 2 maggio, che per l’occasione ha deciso di rasarsi a zero i capelli. Con loro, in isolamento domiciliare, c’erano pure i figli e proprio una foto del terzogenito Cruz ha mandato in tilt i social: «Guardate, mia mamma sa pure sorridere».

In effetti è cosa rara vedere una simile espressione sul volto di Vic. Che David faccia impazzire «le ragazze», invece, è assai frequente.

