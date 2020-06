Cecilia Rodriguez corre in soccorso di Belen, dopo tre mesi finalmente torna a Milano: le due si riabbracciano dopo la rottura della showgirl con Stefano De Martino

Cecilia Rodriguez corre in soccorso di Belen. Dopo tre mesi la modella e conduttrice 30enne torna finalmente a Milano. Con lei c’è il suo inseparabile fidanzato, Ignazio Moser. Le due sorelle si riabbracciano al colmo della felicità, Veronica Cozzani, la mamma emozionata, le fotografa così e condivide la foto sul social. Chechu sta vicino alla 35enne e la tiene stretta a sé: la rottura con Stefano De Martino pesa, lei vuole confortare la showgirl.

Ceci e Nacho rivedono la famiglia dell’argentina ed è subito festa. Il lungo lockdown ha bloccato la coppia a Trento, nella tenuta di famiglia di Moser: i giorni sono trascorsi splendidi e sereni, una vera prova di convivenza ventiquattrore su ventiquattro. Ora, però, la vita riprende e così i due arrivano a Milano.

In casa si ride e si scherza. Cecilia riabbraccia Belen, mamma Veronica e papà Gustavo. C’è anche Jeremias Rodriguez, il fratello, che non vedeva l’ora di stare nuovamente accanto alla sua sorellina e sbaciucchiarla tutta. Santiago è pazzo della zia, ma anche di zio Ignazio.

L’incontro in famiglia è pieno di emozione. Ci sono anche alcuni cari amici come Patrizia Griffini, sempre presente in casa dei Rodriguez. Tutti ridono e scherzano. Jeremias è legatissimo pure a Ignazio. Per tutti questo è un nuovo inizio, senza Stefano, che pare ormai aver preso la sua strada lontano da tutti loro.

