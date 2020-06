Ascolti Tv 10 giugno 2020: Daydreamer inizio flop o top? Dati

Daydreamer, successo annunciato? Gli ascolti di ieri 10 giugno 2020

Com’è stato l’esordio di Daydreamer – Le ali del sogno? C’è Can Yaman. Il risultato è a dir poco scontato. La serie Tv turca ha avuto un inizio esplosivo, consentendo a Mediaset di esultare: un’altra punta di diamante per il suo pomeriggio, che si va ad aggiungere a Uomini e Donne – che però è finito -, Una vita, Il Segreto e Beautiful. Almeno nel pomeriggio televisivo, Mediaset riesce ad avere sempre la meglio sui programmi della Rai, che hanno degli ascolti piuttosto bassi rispetto a quelli della rete avversaria.



Basti pensare che ieri 10 giugno 2020, gli ascolti di Daydreamer hanno superato di gran lunga quelli di Io e Te, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. La serie turca di Canale 5 è riuscita addirittura a raddoppiare il risultato ottenuto da Io e Te, dando una precisa conferma: dalla Spagna e dalla Turchia arrivano solo grandi successi!

Ieri, incollati al piccolo schermo, ben 2.859.000 telespettatori (share stellare al 20.65%) solo per guardare Can Yaman, protagonista della storia di Daydremer. Ricorderete sicuramente, prima del Coronavirus, gli assalti ai vari hotel italiani – soprattutto napoletani – dove il famoso attore ha pernottato… L’amore dei suoi fan è smisurato e ne abbiamo avuto ulteriore conferma con gli ascolti di mercoledì 10 giugno 2020. Daydremer – Le ali del sogno è riuscito persino ad avere il doppio dello share e dei teleutenti di Io e Te: il programma di Diaco ha raccolto davanti alla Tv 1.461.000 spettatori, ottenendo uno share del 10.2%. Un successo di Daydreamer lenitivo per gli ascolti de Il Segreto: il cambio della messa in onda ha fatto solo che bene alla telenovela iberica, che ha portato a casa il 18.25% di share, venendo seguita da 2.106.000 telespettatori.

Ora passiamo alle interessanti sfide serali dei programmi Mediaset e Rai. La rete ammiraglia ha riesumato un’altra fiction di grande successo: Nero a Metà, che nella serata di mercoledì 10 giugno, ha catturato l’attenzione di 3.493.000 telespettatori, registrando uno share del 13.93%; sempre bene Tú sí que vales, che ha divertito 2.777.000 teleutenti, portando a casa il 18.54% di share. Chi l’ha visto? ha interessato 2.021.000 spettatori (share al 9.34%): un ottimo risultato per Federica Sciarelli. Chissà se l’attenzione rimarrà alta anche col cambio di conduzione… Grande incognita.





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com