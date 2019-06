Addio a Valeria Valeri, signora dello spettacolo

È morta Valeria Valeri, una vita sul palcoscenico da quando aveva debuttato poco più che ventenne fino a qualche stagione fa. L’attrice nata a Roma il l’8 dicembre 1921 come Valeria Tulli, non aveva mai smesso di lavorare. Aveva 97 anni. La notizia è stata data dalla figlia Chiara Salerno, avuta dall’attore Enrico Maria Salerno. Nella sua lunga carriera ha calcato le scene dei teatri di tutta Italia, iniziando con Gino Cervi e Andreina Pagnani, poi entrando a far parte della Compagnia del Teatro Stabile di Genova, recitando testi di Giraudoux, Cechov, Dostoevskij. Tanti i sodalizi celebri con Alberto Lupo nel ’63-’64 e soprattutto tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 con Alberto Lionello con cui recita in tante commedie brillanti. Alla fine degli anni ’70 recita con Gino Bramieri e Paola Tedesco nella commedia di Terzoli e Vaime Anche i bancari hanno un’anima. Poi negli anni ’80 il palcoscenico con Paolo Ferrari in testi come Fiore di cactus di Barillet e Gredy, Vuoti a rendere di Maurizio Costanzo, Sinceramente bugiardi di Alan Ayckbourn, portata in tournée per tre anni e nella quale recita insieme alla figlia Chiara. All’inizio degli anni Sessanta l’incontro con Enrico Maria Salerno che darà una proficua collaborazione artista e una figlia. Con lui partecipò anche serie televisiva La famiglia Benvenuti. Alla tv tornerà periodicamente, è la mamma di Gianburrasca nella serie con Rita Pavone, firmata da Lina Wertmueller, è in Disperatamente Giulia dal romanzo di Sveva Casati Modignani, diretto da Salerno, poi la serie Compagni di scuola fino alla partecipazione a Un medico in famiglia, il suo ultimo impegno accanto a Camillo Milli, Lino Banfi e Milena Vukotic. Alla carriera teatrale e televisiva affianca qualche partecipazione cinematografica, mentre molto importante è la sua carriera di doppiatrice. Ha prestato la sua voce a Julie Andrew, Natalie Wood, Anne Bancroft. L’ultima apparizione è l’omaggio di Massimo Ranieri alla grande attrice di prosa, allora novantaquattrenne, nel 2016 nella trasmissione Sogno e son desto. I funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo.

