Belen dorme senza veli, al risveglio trova i fiori di Stefano De Martino: i due con Santi a Ibiza riassaporano il dolce ritmo della quotidianità da famiglia felice

Nel lettone senza veli a Ibiza, Belen riceve i fuori da Stefano De Martino. La showgirl e il ballerino nuovamente alle Baleari per qualche giorno di relax

Belen dorme senza veli. Non ha nulla addosso mentre è stesa sul lettone. Il suo risveglio è da batticuore: la showgirl 34enne trova un mazzo di fiori. E’ il marito Stefano De Martino che glieli regala: la 34enne condivide il momento magico con alcune foto sul suo profilo social. E’ di nuovo a Ibiza con il ballerino 29enne e il figlio Santiago, 6 anni.

Nuda a letto, coperta solo da un lenzuolo bianco, Belen ha tra le mani il bel mazzo di fiori che le ha donato Stefano De Martino. E’ felice, lo sottolinea ai fan. “Alba a Ibiza”, scrive pure. Alle Baleari insieme al napoletano riassapora la dolce e serena quotidianità in famiglia. Dorme senza veli e fa sognare.

Scatti bollenti, leggermente sfuocati, per mostrare senza ostentare. Tra i commenti molti tra i follower sottolineano come, con il lenzuolo, mentre è a letto senza veli, Belen nasconda il pancino. I gossip sulla seconda gravidanza sono esplosi. Si dice sia incinta di tre mesi. La Rodriguez non solo non parla della ritrovata serenità con Stefano De Martino, ma pure della possibile cicogna. Accoglie tra le braccia il mazzo di fiori e si gode il suo tempo. Ogni istante sembra preziosissimo ormai.

Sembra quasi scontato che arrivi una seconda promessa di nozze. Ibiza sarebbe la località prescelta per promettersi nuovamente un ‘per sempre’ che abbia un significato ancora più profondo. Belen e Stefano De Martino hanno iniziato a camminare ancora una volta l’una accanto all’altro e non vogliono perdersi di vista mai più.

Annamaria Capozzi, Gossip.it