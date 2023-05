Daniele Bossari affronta la malattia grazie alla scienza e alla moglie Filippa Lagerbäck

La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana Filippa Lagerbäck ha raccontato del tumore alla gola che ha colpito suo marito, il conduttore televisivo Daniele Bossari. In una recente intervista al Corriere della Sera ha parlato di come hanno affrontato assieme la malattia.

Daniele Bossari, noto conduttore radiofonico e televisivo, ha rivelato l’anno scorso con un post su Instagram di aver dovuto affrontare un carcinoma alla base della lingua e di esserne uscito grazie a chemioterapia e radioterapia.

Sua moglie, Filippa Lagerbäck (presenza fissa a Che Tempo Che Fa su Rai 3 con Fabio Fazio) è la nota conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. Proprio lei ha raccontato in maniera più approfondita del tumore alla gola che ha colpito suo marito. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha parlato di come hanno affrontato assieme la malattia. “Abbiamo affrontato il tumore tenendoci per mano”, ha raccontato Lagerbäck, la quale inoltre è testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, che sostiene la ricerca contro il cancro.

Il tema della ricerca sul cancro è per lei molto importante: Filippa Lagerbäck ritiene necessario che i personaggi noti debbano sfruttare la propria notorietà per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi importanti. In più è stata toccata da vicino dal cancro, avendo vissuto in prima persona la malattia che ha colpito suo marito.

Raccontando al Corriere della Sera di come sta adesso Bossari, ha detto che “è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase ‘guarito definitivamente’ passano anni”.

Non fa mistero del fatto che le crisi non sono mancate, tuttavia racconta che lei e il marito le hanno superate assieme, tenendosi per mano. “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza”, ha sottolineato.

“Ci siamo affidati alla scienza”, ha aggiunto, ringraziando coloro che li hanno aiutati a non preoccuparsi di qualcosa che non compete ai pazienti. Filippa Lagerbäck ha detto che lei e il consorte hanno seguito i suggerimenti che sono stati dati loro dai medici: “Vivere appieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. ‘Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi’ ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio”.

Lagerback spiega che la sua fiducia nella scienza è stata anche ereditata dalla famiglia: “Mia madre è medico, a casa nostra la fiducia nella scienza non è mai stata in discussione”.

Daniele Bossari ha parlato pubblicamente della sua malattia circa un anno fa, scrivendo su Instagram come il primo di settembre del 2022 per lui ha avuto un significato di rinascita. Aveva accompagnato il suo messaggio con la foto della carta dei tarocchi dell’appeso, una carta che – come ha raccontato lui stesso – gli è apparsa in sogno. Mentre cercava di sopportare la sofferenza fisica che provava, ha sognato l’appeso, capendo la sua difficile condizione: “Nell’impossibilità di sfuggire al dolore ho dovuto accettarlo, appeso al filo del destino ma con la fiducia nella scienza medica”, queste le parole di Daniele Bossari.

In quei mesi duri ha potuto sempre contare sull’appoggio della consorte. Filippa Lagerbäck ha recentemente detto al Corriere: “Non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Anche nella fase più acuta, da ottimista cronica, non ho mai pensato al peggio. Certo il cancro fa paura e ho avuto momenti di grande dolore ma li ho superati”.

Per quanto riguarda la Fondazione Veronesi, Lagerbäck ha affermato: “Umberto Veronesi e suo figlio Paolo erano e sono di casa da noi a ‘Che tempo che fa’. Li conosco a fondo, so quanto sia seria la fondazione. E so bene come aiuti chi vive nonostante il cancro”.