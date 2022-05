Con la musica dei Vazzanikki

Cambio di programmazione per “Una pezza di Lundini“. Mercoledì 11 maggio alle 23 su Rai2, il programma condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli andrà in onda con una puntata con ospite Richard Benson, scomparso ieri dopo una lunga malattia.



La puntata è stata registrata solo poche settimane fa.

In studio la band dei Vazzanikki.