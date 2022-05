Safe House – Nessuno è al sicuro in prima serata su Italia 1

Giovedì 12 maggio, in prima serata su Italia 1 va in onda “Safe House – Nessuno è al sicuro” film d’azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa e con protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynolds.



Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione, deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce, però, a fuggire insieme al suo custode. Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto tra le fughe di quest’ultimo e un gioco sporco in cui il volto dei buoni e dei cattivi paiono confondersi sempre di più.