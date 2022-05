Muore Paul Ginsborg, lo storico britannico che ha raccontanto la storia d’Italia

La sua “Storia d’Italia dal Dopoguerra a oggi” è stata una delle più lette e più studiate nelle nostre università

E’ morto a 76 anni Paul Anthony Ginsborg, lo storico inglese naturalizzato italiano.

Già professore all’Università di Cambridge, ha insegnato Storia dell’Europa contemporanea all’Università di Firenze, città dove viveva e dove ha ricoperto il suo ultimo incarico come docente universitario. Era diventato famoso in Italia anche per l’impegno civile e pubblico ed è stato tra i fondatori del Movimento dei Girotondi e del Laboratorio fiorentino per la democrazia.



Dall’inizio della sua carriera accademica si era occupato di storia italiana. Una delle sue opere più importanti è Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, che fu pubblicato nel 1989 da Einaudi e che negli anni divenne uno dei saggi più citati nella storiografia dell’Italia repubblicana, spesso utilizzato nei corsi universitari.