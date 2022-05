La crisi d’amore bussa alla porta di Luciano Punzo e Manuela Carriero

C’è aria di crisi tra Luciano Punzo e Manuela Carriero.

I due si sono conosciuti e innamorati lo scorso anno, durante l’ultima edizione di “Temptation Island“, in cui lei era entrata in coppia con il fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, nei panni di tentatore. Luciano aveva fatto di tutto per conquistare il cuore di Manuela, tanto da convincerla a lasciare il compagno. Ma, dopo poco meno di un anno, la coppia sembra già essere scoppiata.



In una serie di storie pubblicate su Instagram, Punzo ha confermato la crisi, dovuta a un “motivo serio” che da quanto dichiarato non avrebbe a che fare con un tradimento.



Luciano Punzo dichiara – “Io non me la sto passando in maniera molto bella, è un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, ma dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo serio”.



Anche Manuela Carriero si è esposta sui social – “Da qualche mese siamo assenti sui social. Sono divesi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi”.