Jessica e Barù si rivedono per la prima volta dopo il Grande Fratello Vip

La coppia si è riunita a Milano per l’apertura del nuovo locale di Gaetani

Era il momento che tutti i fan della coppia aspettavano da quando è finito il “Grande Fratello Vip“. Jessica Selassiè e Barù Gaetani si sono finalmente incontrati. L’occasione è stata l’apertura del nuovo locale del nipote di Costantino della Gherardesca a Milano. Sotto i flash, tra tanto imbarazzo, i due si sono scambiati abbracci e tenere occhiate.

“Tra me e Jessica Selassié c’è una grande amicizia… Non voglio avere una storia romantica con nessuno“, ha ripetuto Barù una volta uscito dal reality. Spegnendo così le speranze della vincitrice dell’ultima edizione del GfVip che invece aveva confessato di provare dei sentimenti per lui.

“Gli voglio bene e mi piace – ha detto la Selassiè – Tra di noi c’è molta attrazione fisica, sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori...”.

Fuori però non si sono mai incontrati. Lo hanno fatto tante settimane dopo: Jessica è arrivata direttamente da Roma solo per riabbracciare il suo Barù. E ora i fan sperano nella seconda possibilità…