Vérités et légende, nella biografia di Emmanuel Macron tante rivelazioni su Brigitte

Che Brigitte Macron fosse il grande amore di Emmanuel, scoppiato a 16 anni quando la first lady era la sua insegnante, era noto. Ma che fosse anche al centro della sua vita come musa ispiratrice per l’uomo politico, pur immaginandolo, non ne avevamo piena certezza. Adesso, con l’uscita del libro “Vérités et légende” del giornalista Arthur Berdah, si scoprono nuove verità.

Brigitte Macron, l’amore del Emmanuel in un libro

Macron, 43 anni, a un anno dalle prossime elezioni del 2022, racconta il suo periodo all’Eliseo, arrivato giovanissimo a soli 39 anni, e trovatosi ad affrontare improvvisamente una crisi pandemica e un crisi economica senza precedenti, comprese le proteste dei gilets jaunes. Ma di questi cinque anni di storia francese di cui Macron ha fatto parte non è mai stato solo. Con lui, al suo fianco, se non davanti molto spesso, c’è sempre stata anche Brigitte, 68 anni.

Sempre lontana dai riflettori, sempre vicina al Presidente

Sempre piuttosto nell’ombra, lontana dai riflettori, molto riservata, la first lady non ama apparire. E infatti non lo fa spesso. Ma, uscendo dalla mondanità, Brigitte nella vita del presidente è sempre presentissima. E se all’Eliseo è entrata in punta di piedi, ma con una ferrea determinazione, in pochissimo tempo è diventata la consigliera più fidata del presidente. Una presenza costante e attenta, molto più ascoltata degli stessi segretari.

A lei sottopone le sue idee, ma Brigitte corregge anche, del resto era la sua insegnante, i suoi discorsi quando mancano di concretezza: «Quello che dici, non lo capisco. E se non capisco io, come vuoi che la gente capisca?». Voto 5 e torna a settembre.

La sua presenza e la sua influenza sul presidente-marito non è gradita a Palazzo e in molti cercano spesso di estrometterla, con risultati negativi. Anche perché davanti ad un uomo che dice «mi fido di lei ciecamente e con lei condivido tutto della mia vita, dalla sera alla mattina» pare difficile convincerlo di qualcosa di diverso.

