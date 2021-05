Uomini e Donne, Anticipazioni: Riccardo Guarnieri rivela di avere un accordo con Roberta Di Padua, poi scatta la rissa!

Le Anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne sono del tutto inaspettate, e riguardano due protagonisti del Trono Over che nelle ultime settimane stanno facendo molto discutere. Stiamo parlando di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, che sono tornati nello studio del dating show di Maria De Filippi per parlare della crisi di coppia. Nelle nuove Puntate, presto in onda su Canale5, Riccardo smaschera Roberta raccontando di aver stretto un patto economico con la dama, per agevolare il suo lavoro sui social. L’aria si farà carica di tensione e scoppierà una lite furibonda tra Riccardo e Armando Incarnato, minacciato fisicamente dal cavaliere pugliese. Tra il caos generale, conduttrice e opinionisti sono senza parole, mentre il Guarnieri ne approfitta per rivelare un retroscena scandaloso anche sull’ex fidanzata Ida Platano. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri smaschera Roberta Di Padua

Dopo aver assistito allo scontro tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, le Anticipazioni delle nuove Puntate di Uomini e Donne ci rivelano che i due saranno protagonisti di un vero e proprio scandalo nello studio del dating show di Maria De Filippi. Stando a quanto rivelato da Ilvicolodellenews, infatti, Roberta tornerà in studio per confermare la sua rottura definitiva con il Guarnieri, che con il suo ingresso porterà a nuove liti furibonde. Stanco delle accuse che la dama gli rivolge sulla sfera sessuale e personale, Riccardo deciderà di vuotare il sacco raccontando una versione dei fatti inedita sulla loro relazione. Il cavaliere pugliese, infatti, ammetterà di aver accettato di stringere un patto con Roberta, per permetterle di rimanere ancora nel Trono Over e ottenere maggiore visibilità – e di conseguenza maggior guadagno – con le sponsorizzazioni sui social.

Dopo aver ottenuto la conferma da parte della redazione, che sottolinea come Riccardo avrebbe espresso più volte il suo desiderio di non tornare in studio, il cavaliere rivolge parole di fuoco anche ad Armando Incarnato. Il partenopeo, infatti, è accusato di aver parlato molto male della redazione del programma a Roberta, con la quale ci sarebbe stato un rapporto intimo che va ben oltre l’amicizia. La replica di Armando fa scattare Riccardo e, per l’ennesima volta, i due sfiorano la rissa costringendo i presenti ad intervenire per dividerli in fretta e furia.

Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Platano ha mentito?

Ancora alterato dalla situazione, Riccardo riceve numerose critiche anche da Ida Platano che porta a galla la loro storia d’amore e l’epilogo burrascoso, consumato tra scontri e rappacificazioni nello studio di Uomini e Donne. Stuzzicato dalla dama bresciana, il Guarnieri racconta un episodio che fa accapponare la pelle a tutti i presenti. Sembra che, durante un’uscita a tre con un’amica che all’epoca frequentava il parterre femminile del programma, Ida avesse costretto Riccardo a mettere il telefono in vista per paura che potesse registrare le loro conversazioni. La Platano, infatti, si è lanciata in un piano per frequentare i cavalieri più in vista del Trono Over, tanto da arrivare a fare il nome di Sossio Aruta pur non avendolo mai avuto in particolare simpatia.

Immediata la reazione di Ida, che tenta di distogliere l’attenzione da quanto appena rivelato da Riccardo, virando il discorso. Peccato che il tentativo della dama non sembra essere stato apprezzato da pubblico e opinionisti che, nonostante siano delusi dai modi battaglieri e poco eleganti del Guarnieri, sembrano credergli ciecamente. Maria De Filippi prenderà un provvedimento serio nei confronti di questi protagonisti del Trono Over?

comingsoon.it