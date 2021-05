Nanni Moretti torna al cinema, “Tre piani” in sala il 23 settembre

Arriverà al cinema il 23 settembre ‘Tre piani’, il nuovo film di Nanni Moretti con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno. Ad annunciarlo su Instagram lo stesso Nanni Moretti. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, ‘Tre piani’ sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. Scritto da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, è tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo.”E’ stato difficile in tutti questi mesi vedere lì fermo un film di cui si è tanto convinti e contenti – dichiara Domenico Procacci, produttore per Fandango – Finalmente ‘Tre piani’ potrà incontrare, non virtualmente ma fisicamente, il suo pubblico”. “Siamo felici di poter finalmente annunciare l’uscita di ‘Tre piani’ di Nanni Moretti, uno dei film più attesi dell’anno di un grande autore del nostro cinema. Siamo certi che la sua uscita rappresenti un segnale forte per la piena ripresa della stagione autunnale e per la ricostruzione del rapporto di fiducia tra il pubblico e il cinema italiano”.

Adnkronos