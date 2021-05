Antonella Clerici fa il suo annuncio epocale: Siamo tornati insieme

Dopo la chiusura de “La prova del cuoco”, Antonella Clerici è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma “È sempre mezzogiorno”.

Anche questo, così come il precedente, è un cooking show, il quale va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia che precede il TG 1 dell’ora di pranzo. Gli ascolti sono tornati a salire, a dimostrazione che il pubblico da casa apprezza particolarmente il lavoro svolto dalla showgirl lombarda.

Quotidianamente infatti, lei entra nelle case degli italiani, dispensando tanti consigli per realizzare nuove ed interessanti ricette. Ovviamente la conduttrice è affiancata da altri chef, esperti pertanto del settore gastronomico.

Proprio un cuoco ha fatto il suo ritorno dopo un lungo periodo d’assenza. Tale evento ha reso molto felice Antonella, la quale attraverso un post su Instagram ha salutato la persona a cui è tanto affezionata

Di nuovo insieme ad Antonella Clerici

Come appena detto, una cuoca è tornata a partecipare alle riprese di “È sempre mezzogiorno”. Il suo nome corrisponde a quello di Anna Moroni, la quale ha lavorato insieme alla Clerici nella sua vecchia trasmissione, “La prova del cuoco”.

Dopo tre anni è pertanto riapparsa una cara amica di Antonella. Per la precisione, più che amica, la stessa conduttrice ha definito la donna come una “seconda mamma”. La Moroni ad oggi ha ottantadue anni, ma in passato ha dato tanti consigli alla padrona di casa.

“Di nuovo insieme con la mia Annina”, così ha salutato il ritorno della cuoca tramite l’account personale di Instagram. Le due donne hanno lavorato fianco a fianco per oltre sedici anni, per la precisione nel periodo che va dal 2002 al 2018.

Forse a diversi telespettatori dispiacerà, tuttavia la presenza di Anna non sarà permanente, infatti resterà nel programma soltanto per una settimana.

La trasmissione invece chiuderà i battenti il prossimo 25 giugno, in visione della consueta pausa estiva. Con ogni probabilità il cooking show ripartirà a settembre, come al solito con la conduzione di Antonella Clerici.

