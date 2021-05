Albano: vorrei tornare in gara a Sanremo con Romina. The Voice Senior? Penso di esserci

Albano e Romina tornano in gara a Sanremo? Sei partecipazioni per lei, di cui cinque in coppia con il leone di Cellino, mentre ben quindici partecipazioni in totale per Al Bano. L’ultima nel 2017 con “Di rose e di spine”. Nel 2020 sono tornati insieme, come ospiti d’onore, al Festival di Sanremo.

Il grande cantante, instancabile nelle sue partecipazioni a show ed eventi, non vede l’ora di riprendere i concerti visto che la situazione epidemiologica sta migliorando e sogna di tornare a Sanremo, non come ospite ma in gara. Raggiunto dal settimanale Nuovo Tv, Albano confessa che a Sanremo 2022: “Vorrei esserci, anche con Romina Power. L’unico problema è convincerla perché non ama le competizioni”.

In questa stagione, Albano è stato concorrente al Cantante Mascherato in Spagna – era il Girasole – ed è tornato come ospite nella nostra edizione, rindossando i panni del Leone in una puntata dello show di Milly Carlucci. Come non dimenticare il suo ruolo da giurato, in coppia con la figlia Jasmine, a The Voice Senior, il talent di Antonella Clerici. “Penso proprio che lo rifarò con lei. Esperienza intensa e divertente che ha reso il nostro rapporto ancora più bello.”

Al Bano Carrisi si augura, come tutti del resto, di tornare presto alla normalità e a quell’allegria e leggerezza che ha cantato in molte delle sue canzoni più celebri, come “Felicità”, presentata con Romina al Festival del 1982.

“La felicità? In questo momento sarebbe vedere la fine della pandemia.”

Nell’attesa di rivederli cantare insieme a Sanremo o in altri eventi televisivi, e che la Power sciolga le riserve sul tornare in gara al Festival, Canale 5 ha programmato per sabato 22 maggio “55 Passi nel Sole”, lo show che celebra la coppia d’oro della musica italiana.

(bubinoblog)