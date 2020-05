Uomini e donne, Gemma Galgani e i ritocchini: «Punturine? Sono dovuta andare dal dentista e…»

Da anni seduta sul trono over di “Uomini e donne” di Maria De Filippi in cerca dell’amore, Gemma Galgani è stata spesso accusata, soprattutto dall’acerrima nemica Tina Cipollari, di essersi sottoposto a degli interventi chi chirurgia per migliorare il suo aspetto.

Sull’argomento è intervenuta la stessa Gemma che ha negato qualsiasi tipo di aiutino: “Io rifatta? – ha confidato in un’intervista a “DiPiù” – Non è assolutamente vero. Per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma”.

Un intervento c’è stato, ma non per fine estetici: “Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”.

Ultimante il suo ex Giorgio Manetti l’ha “rimproverata” per la sua continua ricerca d’amore in tv, che ha dato dopo tanti anni ben pochi risultati, ma lei h ancora speranza: “Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”.

