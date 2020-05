L’Allieva vince gli ascolti della domenica, testa a testa tra Fazio e Giletti

La fiction di Rai1 vince ancora la gara d’ascolti della prima serata, distanziando nettamente “Live – Non è la d’Urso”, secondo programma più visto della serata su Canale 5. Interessante la sfida tra “Che Tempo Che Fa” su Rai2 e “Non è l’Arena” su La7, appaiati con dati di ascolti e share molto vicini.

La domenica si conferma una delle serate più popolate della televisione e certamente quella più ricca di programmi in onda in diretta contemporaneamente. Ma ad avere la meglio è sempre la fiction, anche quella in replica, come confermano gli ascolti di domenica 10 maggio, che vedono L’Allieva 2, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nel ruolo di protagonisti, battere nettamente la concorrenza.



Rai 1 vince facile la serata conquistando 4.022.000 spettatori pari al 15.4% di share. La seconda rete più vista della serata è Canale 5 con Live – Non è la D’Urso, che ha raccolto davanti al video 2.534.000 spettatori pari al 13.4% di share (la presentazione ha toccato i 2.312.000, corrispondenti a 8.4%). C’è poi un interessante testa a testa tra Che Tempo che Fa su Rai2 che ha catturato l’attenzione di 2.140.000 spettatori (7.9%) (Che Tempo che Fa – Il Tavolo fa l’8% con 1.590.000 spettatori) e Non è l’Arena, che replica gli ottimi numeri della scorsa settimana facendo segnare l’8% con 1.693.000 spettatori. Il programma beneficia evidentemente di aver dettato l’agenda politica della settimana scorsa con la vicenda della telefonata in diretta del Pm Nino Di Matteo e la conseguente polemica nei confronti del ministro della giustizia Bonafede.

E ancora su Italia 1 … e alla fine arriva Polly! che ha intrattenuto 1.427.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre la seconda puntata della nuova stagione di Un Giorno in Pretura su Rai3 ha raccolto davanti al video 1.166.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Si prosegue ancora con Rete4 e il film Le Crociate è stato visto da 903.000 spettatori con il 3.9% di share, mentre su Tv8 va in onda la serie con Filippo Timi I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai, scelta da 645.000 spettatori (corrispondenti al 2.4% di share). Infine sul Nove va in onda Little Big Italy, che invece segna l’1.8% con 476.000 spettatori.





Andrea Parrella, Fanpage.it