Detto Fatto Emma e Belen, Jonathan: “Stefano doveva stare fermo!”

Il perdono di Emma Marrone a Belen Rodriguez? Argomento riaffiora oggi a Detto Fatto

Detto Fatto è ritornato in Tv. E nemmeno questa volta è mancata la SuperClassifica Jon, dove sono stati affrontati alcuni dei gossip più scottanti. Anche Jonathan Kashanian – alla continua ricerca di chicche del mondo rosa – è rimasto piacevolmente sorpreso dalla risposta che Emma Marrone aveva dato a una fan che le aveva chiesto se avesse perdonato o meno Belen Rodriguez, dopo tutto quello che era successo con Stefano De Martino. La cantante aveva spiegato che Belen non aveva alcuna colpa e inevitabilmente la notizia è balzata da un sito a un altro.

Jonathan Kashanian, durante la puntata di oggi 11 maggio di Detto Fatto, è ritornato sulla questione riguardante Emma Marrone (si è dovuta difendere dagli attacchi sui brufoli!): “Si è comportata da vera signora. Quando tu sei una donna e ti hanno rubato il fidanzato o lui ti ha tradito, te la devi prendere solo col tuo fidanzato! Belen non ha fatto niente. Solo Stefano doveva stare fermo!”. La Marrone non serba alcun rancore: acqua passata non macina più, anche perché al momento Stefano e Belen hanno formato una bella famiglia assieme al piccolo Santiago.

Oggi, a Detto Fatto, Bianca Guaccero ha aperto la puntata con grande emozione: ha spiegato che le sembrava di stare in quello studio per la prima volta. Ha condotto una bella puntata, frizzante, che si è conclusa in bellezza con Jonathan Kashanian. Si è trovata d’accordo col ragionamento fatto dall’amico. Ma cos’aveva detto di preciso Emma su Belen? Queste erano state le sue parole dette su Instagram: “Diciamo che non dovevo perdonare lei, semmai… Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi”.





Pascal Ciuffreda, Gossip.it