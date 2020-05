Asia Argento, “nella vita ci vuole cu***”: primissimo piano del lato B in slip, fuga di massa dei followers

Hai capito, Asia Argento? Il colpo di testa viaggia su Instagram, laddove si è mostrata così come potete vedere qui sotto. Una foto, un primissimo piano del suo lato B, con tatuaggi e costumino fantasia fucsia e nero. Uno scatto che ha bisogno di ben pochi commenti. Ma Asia, per rendere il tutto più esplicito, scrive a corredo dell’immagine: “Nella vita ci vuole cu, invece io ho avuto solo il…”. E a completare i “puntini puntini” il primissimo piano del lato B, decisamente tonico. Ma non è tutto. Perhcé l’immagine non è piaciuta ai fan di Asia Argento. Infatti poco dopo lei stessa, in una story, ha commentato: “È assurdo che ho pubblicato una foto del mio cu e ho perso 3mila follower”. Già, defezioni di massa dopo il primo piano un po’ troppo spinto.

liberoquotidiano.it