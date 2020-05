Andrea Dal Corso e Teresa Langella: “Un matrimonio e un figlio sono nei nostri piani”

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono più innamorati che mai. Dopo aver trascorso questi due mesi di lockdown insieme a Roma, dove lavora la speaker radiofonica, i due hanno consolidato ancor di più il loro rapporto. In un’intervista l’influencer milanese ha dichiarato di voler sposare la sua compagna: “Per due persone che si vogliono bene sarebbe il coronamento di un sogno”.

Sono una delle coppie più amate del dating show condotto da Maria De Filippi, si tratta di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due si sono conosciuti nel 2018 e dopo una serie dubbi circa i sentimenti che l’uno provava per l’altra hanno deciso di cimentarsi in questa storia d’amore che, a quanto pare, sembra andare a gonfie vele. L’infleuncer milanese è stato intervistato dal settimanale Mio e ha raccontato questi due mesi di lockdown vissuti accanto alla sua compagna, senza nascondere il desiderio di costruire qualcosa di importante e duraturo insieme.

Sebbene la scelta di Andrea Dal Corso, durante Uomini e Donne, sembrava aver infranto i sogni della bella cantante campana, dal momento che aveva ricevuto un rifiuto da Dal Corso un netto rifiuto. La situazione è poi cambiata, e i due hanno iniziato a frequentarsi finendo col diventare una coppia affiatata, come racconta il modello che, da Milano, si è trovato a condividere la quarantena insieme alla fidanzata che lavora a Roma. Un periodo che è servito ad entrambi per capire qualcosa in più sul loro rapporto, così forte da potersi solo evolvere, come dichiara l’ex volto di U&D:

Un figlio e il matrimonio sono nei nostri piani, sì. Quando due persone sono innamorate e hanno intensione di stare insieme seriamente, il matrimonio e un figlio sono il coronamento di un sogno. Qualcosa che porta il rapporto a un livello superiore. Ero andato a trovare Terry a Roma poco prima della chiusura e ora mi ritrovo qui con pochissimi vestiti. Questa convivenza ci ha aiutato a conoscerci di più, scoprire le esigenze dell’altro e costruire un rapporto completo.

Proprio qualche settimana fa, entrambi si sono aperti in una vera e propria dichiarazione sui social, dicendosi un candido “Ti amo”, come mai prima d’ora era successo. L’amore per Teresa Langella è dettato anche dalla profonda stima che il suo compagno nutre nei suoi confronti, nella capacità di sentirsi amato, come lui stesso rivela al settimanale: “Lei è un esempio per me e la sua dolcezza una delle cose che amo di più. Ha la capacità di sorprendermi sempre e questo non è facile, lei mi fa sentire amato. Ci siamo promessi di non farci mai mancare attenzioni l’uno per l’altro”.

