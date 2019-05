Woody Allen, l’ultimo film uscirà in Italia

Variety, dopo divorzio Amazon accordo con distributore Lucky Red

Nuova puntata nella saga di Woody Allen: l’ultimo film del regista americano scaricato da Amazon uscira’ in Italia all’inizio di ottobre. Secondo le conferme ottenute da ‘Variety’, “A Rainy Day in New York“, che il colosso dello streaming ha messo in naftalina dopo le polemiche ispirate dal movimento #MeToo, e’ stato acquistato dal distributore Lucky Red mentre altri territori europei avrebbero concluso accordi locali. E lo conferma la stessa società italiana. Dopo il divorzio di Amazon da Allen, la commedia romantica con Timothee Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez e Jude Law e’ adesso venduta da Glen Basner di FilmNation Entertainment, ha detto la fonte a ‘Variety’ che ipotizza, prima dell’uscita nelle sale il 3 ottobre, anche una proiezione a settembre alla Mostra del cinema di Venezia. Lucky Red, fondata e diretta da Andrea Occhipinti, ha distribuito il film di Woody Allen del 2017 La ruota delle meraviglie con Kate Winslet: l’ultimo che ha visto la luce prima delle nuove polemiche. “A Rainy Day” racconta la storia di due giovani che arrivano a New York per il fine settimana e include un filo narrativo in cui un uomo piu’ anziano (Jude Law) ha una relazione con la ragazza (la Fanning aveva 19 anni all’epoca della produzione). Il film e’ stato completato l’anno scorso, quando c’e’ stato un ritorno di fiamma delle accuse di Dylan Farrow, la figlia adottiva del regista con Mia Farrow, di averla molestata quando era bambina. Allen ha sempre negato che quello che Dylan racconta sia mai avvenuto, ma, sull’onda del movimento #MeToo e dei ripensamenti di molti attori tra cui Chalamet e la Gomez per aver lavorato con lui, Amazon aveva preso le distanze da Woody, che a sua volta aveva fatto causa al gigante dello shopping chiedendo danni per 68 milioni di dollari. Il regista, famoso per sfornare un film all’anno ma da “A Rainy Day in New York” in limbo creativo, sarebbe intanto tornato al lavoro dopo essersi visto rifiutare da quattro grandi case editrici americane un libro di memorie. Secondo il quotidiano ‘El Pais’, Woody starebbe preparando un nuovo film che dovrebbe essere girato in Spagna con i fondi del gigante dei media spagnolo Mediapro, lo stesso che finanzio’ la commedia romantica “Vicky Cristina Barcelona” con Penélope Cruz e Javier Bardem e “Midnight in Paris”, finora il film del regista campione d’ incassi.

Alessandra Baldini, Ansa