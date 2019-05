Torna Spiderman ma Tom Holland mette in guardia: “Non guardate il trailer se non siete già stati a vedere ‘Avengers’

Il nuovo film dell’uomo ragno arriva nelle sale a luglio e per allora chi lo avrà voluto lo avrà fatto, ma nel frattempo per chi ancora non ha visto il blockbuster e non sa come va a finire il protagonista avverte: “Allerta spoiler”

“State per vedere il trailer di Spider-Man: Far From Home ma se non avete ancora visto Avengers: Endgame non guardate questo video perché contiene degli spoiler importanti. Se invece avete già visto Avengers: Endgame godetevi il trailer!”. Firmato Tom Holland che con Jake Gyllenhaal interpreta il nuovo capitolo della saga dell’uomo ragno ambientato a Venezia, Berlino e Londra. In questa momento in cui si vive l’ossessione dello spoiler, in cui si arriva a fare a botte qualcuno perché ti ha rivelato il finale del film o a chiederne la cacciata dalla squadra in cui è campione, da parte della Marvel anteporre al trailer lo stesso protagonista che mette le mani avanti è un mossa di correttezza e strategia di marketing allo stesso tempo. Perché sì certo da un lato è un semplice alert, “se non avete visto il film non guardate questo trailer che potrebbe rovinarvi la sorpresa”, ma dall’altro è anche un invito sottile. “Ma come non avete ancora visto Avengers?… Lo hanno visto tutti, affrettatevi a farlo altrimenti vi perderete tutta una serie di altri cinematici piaceri”.Insomma Avengers: Endgame è l’ultimo capitolo di una saga durata 11 anni e 21 film, ma l’universo cinematografico Marvel (come amano chiamarlo i filmaker MCU) è ben lontano da sgretolarsi con un schiocco di boxoffice, sebbene da più di due miliardi di dollari di incasso. Diretto da Jon Watts il nuovo Spiderman è soltanto il primo di una serie di altri film dedicati ai supereroi Marvel che sono apparsi in Avengers: Endgame, sono già stati annunciati un nuovo film con Black Widow (probabilmente per raccontare le sue origini), Black Panther 2, I Guardiani della Galassia 3…Intanto il film, che oltre a Tom Holland e Jake Gyllenhaal comprende Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson sarà nelle sale americane il 5 luglio e in quelle italiane il 10. Nel film, Peter Parker, ‘Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere’ decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio.

Chiara Ugolini, repubblica.it